Ber om forlenget forvaring

Statsadvokaten ber om at forvaringsdommen mot en 55 år gammel mann blir forlenget. Mannen ble i 2009 dømt for blant annet voldtekt. Forvaringsdommen, som opprinnelig var på åtte år, er allerede forlenget en gang. Statsadvokaten mener det fortsatt er fare for at 55-åringen skal begå nye alvorlige lovbrudd.