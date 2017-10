Bekymret for hardt arbeidspress

Flere fagforeninger er bekymret for at operatørselskapene på norsk sokkel driver leverandører av forpleining for hardt for å spare penger. Petroleumstilsynet foretok i sommer et tilsyn av arbeidsmiljøet innen kjøkkentjeneste og renhold på Statfjord B-plattformen. Det viste seg at sykefraværet var på 18 prosent, skriver Stavanger Aftenblad.