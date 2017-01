Båtførar sikta for tjuveri

Mannen i 30-åra som blei redda etter ein leiteaksjon utanfor Radøy førre veke, er no sikta for båttjuveri og mistenkt for å ha køyrt båten i rusa tilstand. Det skriv BA. Dette føyer seg inn i rekka av fleire båttjuveri-saker mannen har vore involvert i det siste halvåret, opplyser politiet.