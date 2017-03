Båt får hjelp i Øygarden

Brannvesenet har rykket ut for å bistå en båt som ligger og driver øst for Marholmen i Øygarden. – Vi har fått en henvendelse fra Hovedredningssentralen, og reiser ut for å hjelpe båten til land. Den har motortrøbbel. Det et to personer om bord, men etter det vi kjenner til går det bra med dem, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen.