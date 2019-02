Barnehageledelsen: – En voldsomt vanskelig tid for barnehagen

Onsdag ble en mann i 30-årene varetektsfengslet i fire uker.

Barnehagen er en privat barnehage i Bergen. Ledelsen i barnehagekjeden sier de tar saken tungt.

– Dette er en voldsomt vanskelig tid for barnehagen. Det er svært tungt at en nær kollega er siktet i en slik sak og at et av våre barn er involvert, sier sjefen i barnehageselskapet.

Lederen uttaler seg under forutsetning av at barnehagekjeden ikke blir nevnt med navn. Bakgrunnen for dette er frykt for at den siktede eller 5-åringen kan bli identifisert.

– Det er viktig å påpeke at vedkommende ikke er dømt, og han nekter straffskyld. Vi har en plikt til å beskytte identiteten både til ham og barnet. Bergen er ikke en stor by, og det er små forhold i bransjen. Vi ønsker ikke å si noe som kan bidra til at noen av dem kan bli identifisert, sier lederen.

Øker bemanningen

Tirsdag kveld holdt politiet og barnehageledelsen et informasjonsmøte for ansatte og foreldre i barnehagen.

Nå har ledelsen bestemt seg for å øke bemanningen i barnehagen fremover for å gi de andre ansatte best mulig hjelp.

– Vi mener det er viktig at de andre barna i barnehagen får en så naturlig hverdag som mulig. Samtidig trenger de andre ansatte støtte i en vanskelig tid. De ansatte har også fått adgang til å motta kvalifisert hjelp og bistand, sier lederen.

Barnehagesjefen ønsker ikke å si noe om hvordan saken ble oppdaget, og henviser til politiet.

Politiadvokat Eli Valheim var også sparsommelig med informasjon om dette etter fengslingsmøtet onsdag.

– Etter opplysninger vi fikk i forrige uke valgte vi å gjennomføre et avhør av barnet fredag. Ut fra det som kom frem i avhøret besluttet vi å pågripe den siktede mandag morgen, sa Valheim til NRK.

ETTERFORSKER OVERGREPSSAK: Mannen i 30-årene er siktet for å ha utført seksuelt overgrep mot et barn i barnehagen. Vest politidistrikt etterforsker saken. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Vil ikke skape unødig frykt

Barnehagelederen sier også at mange mannlige ansatte synes det er vanskelig å jobbe i barnehage i dag.

– Det er tøft å være mann i barnehage. Vi ønsker ikke å skape unødig frykt eller mistanke. Vi så i går da saken ble kjent, at det var flere angrep mot mannlige barnehageansatte på sosiale medier.

Vurderer å avhøre flere barn

Mannen skal ifølge politiet ha vært ansatt i barnehagen i flere år. Forholdet han er siktet for skal ha skjedd i barnehagen i januar.

Politiet har siktet mannen etter den nye straffelovens paragraf 299, «Voldtekt av barn under 14 år». Her defineres alle seksuelle overgrep mot barn under 14 år som voldtekt. Strafferammen er inntil ti år i fengsel.

Politiadvokat Valheim ville ikke si om de mistenker at det har blitt begått flere overgrep.

– Det er snakk om ett barn, og jeg vil ikke gå inn på nærmere detaljer, sier hun.

Politiet vurderer om de skal avhøre flere barn i barnehagen. Politiet har mottatt flere tips via en egen tipstelefon som foreldrene og de ansatte kan ringe.

– Slik jeg har forstått det, har det vært kontakt på telefonen, sier Valheim.

Barnehagelederen sier de har samarbeidet godt med politiet.

– De har gitt oss god bistand om hvordan vi skal håndtere en slik vanskelig sak.