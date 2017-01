Åtte serveringssteder tvangsstengt

Åtte serveringssteder i Bergen er i løpet av desember og januar blitt stengt av politiet på oppdrag fra kommunens Kontor for skjenkesaker, skriver BA. – I flere av tilfellene har stedene søkt om serveringsbevilling, fått avslag fordi de ikke har kommet med den dokumentasjonen vi ber om, men holdt åpent likevel, sier leder for Kontor for skjenkesaker, Terje Gjertsen.