Anmeldte voldtekt

En kvinne i Fyllingsdalen anmeldte onsdag morgen en mann for voldtekt. Ifølge Bergens Tidende anmeldte kvinnen forholdet mens mannen fortsatt var i leiligheten. Operasjonsleder Frode Kolltveit bekrefter at det er opprettet sak. – Kvinnen ble kjørt til legevakt og mannen ble tatt med til politistasjonen for avhør, opplyser han.