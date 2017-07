Alvorleg skadd etter påkøyrsel

Politiet opplyste først at kvinna som blei påkøyrt av ein personbil på Ravnanger på Askøy i 13-tida ikkje fekk kritiske skadar. Men etter at kvinna i 50-åra blei undersøkt ved Haukeland universitetssjukehus opplyste sjukehuset at kvinna er alvorleg skadd, skriv NTB.