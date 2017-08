– Skulle stjele jakke, truet vekter

En mann er ilagt et forelegg etter at han skal ha forsøkt å stjele en jakke fra en butikk ved Tårnplass i Bergen sentrum mandag kveld. Mannen var ikke blid da han ble tatt på fersken. – Han oppførte seg truende overfor vekteren, sier politiets operasjonsleder Terje Magnussen. Politiet rykket ut og bøtela mannen, og sørget for at jakken ble hengende igjen i butikken.