– Når disse dagene endelig kommer, må du bare slippe alt og komme deg ut

– Gjennom hele vinteren i Bergen går du bare og venter på de dagene her. Når de endelig kommer, må du bare utnytte det, slippe alt og komme deg ut. For hvis du går glipp av det, kan det være et år til neste gang du får sjansen, sier Fred Ivar Klemetsen.

Han var en av mange som tok med seg familien ut i det strålende solskinnet og gikk til Fløyen i dag.

I dag gikk de til fots med akebrett, i morgen håper Klemetsen det blir en skitur.

NYTER SOLEN: Fred Ivar Klemetsen og familien ved Skomakerdiket. Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK

– Som sendt fra himmelen. Bokstavelig talt

– Dette er helt fantastisk. Vi har ventet på dette så lenge, og gledet oss siden vi skjønte at det kunne bli fint nå i helgen. Humøret er på topp hos ungene, litt knall og fall blir det jo alltid, men de synes det er veldig stas når snøen kommer, sier Andreas Pihl, som NRK treffer i skiløypen sammen med sønnen Sindre.

– Det er litt gøy å gå på ski, og gøyest å falle, siden snøen er litt myk, sier Sindre.

– Hvordan er det å få det slik etter uker med regn og storm?

– Det er som sendt fra himmelen, kan du si. Bokstavelig talt, ler Andreas Pihl.

SNØBALLKRIG: Mange bergensbarn koste seg i snøen og solen i dag. Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK

– Dette trenger vi

På Fløyen er det fullt av blide barn og voksne. Ved Skomakerdiket har 30-40 satt seg ned for å nyte solskinnet.

– Det er fantastisk. Dette trenger vi. Det kunne vært litt mer snø, men det er bedre enn ingenting. Løypene er godt preparerte, sier Jan Kristian Sæther, som er ute på skitur.