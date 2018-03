– Fikk en uggen følelse

Faren har avsluttet sin forklaring. Nå skal politibetjenter og ambulansepersonell som rykket ut forklare seg. – Jeg hadde en uggen følelse. Jeg tenkte da jeg var der at det var mulig at barnet hadde dødd av en opioidoverdose, og det var også grunnen til at jeg kontaktet politiet, sier luftambulanselegen, som var en av de første på stedet.