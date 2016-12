– Eit krevjande første år

Kaare Songstad seier til BT at det har vore eit hektisk og krevjande første år som politimeister i Vest Politidistrikt. Songstad ser heller ikkje bort frå at det blir fleire varslingssaker. – Vi har no gode rutinar for å handtere slikt hjå oss, og eg tykkjer dette no fungerar godt, seier Songstad.