– Ble drapstruet av politiker

Tidligere Høyre-politiker Eva Grimstad forteller til BA at hun i 1996 ble drapstruet av en nå pensjonert politiker fra et annet parti i Bergen. Årsaken skal ha vært at hun hadde blitt utnevnt til styreleder for Vest Norges Opera, et verv som ifølge Grimstad var prestisjetungt på den tiden.