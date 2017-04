200 meter langt flak med slam

– Det er et slamflak som går 200 meter ut i Bjørndalspollen. Det kommer ut fra et avløp ved bensinstasjonen i Loddefjord. I Kjøkkelvikveien er det gravearbeid, og vi regner med at slam følger overvannet derfra og ned i sjøen, sier Jan Ove Haga, vaktkommandør i 100-sentralen.