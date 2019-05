17.000 i bot for overvekt

Eit vogntog fekk eit bot på 17.000 kroner for overvekt på både bil og hengar under ein kontroll i Bergen måndag. Elles fekk ni køyretøy bruksforbod, mellom anna for manglande smøring av svingskive og manglande lastsikring, opplyser Statens vegvesen.