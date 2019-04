Voldsvideo spres på nett – gutt slo ned 82 år gammel dame

De fire ungdommene som var involvert i hendelsen er i alderen 14 til 16 år og bor på en ungdomsinstitusjon på Rena i Åmot. Voldshendelsen skjedde i sentrum sent mandag kveld.

– Vi ser alvorlig på saken og er i gang med etterforskning og oppfølging av ungdommene, sier politioverbetjent Roger Næss.

Tre av ungdommene ble avhørt av politiet tirsdag kveld. I dag har det kommet trusler mot guttren som slo, og politiet ber folk om ikke å gripe inn.

Ba dem fjerne seg

Kvinnen i 80-åra bor i sentrum på Rena og gikk ut for å snakke til ungdommene da de sparket i stykker noen postkasser.

– De hadde ringt på dørene til flere av de som bor her også. Jeg syns vi burde få være i fred, så jeg gikk ut og sa de fikk fjerne seg med en gang og ikke drive med slikt, sier kvinnen.

Den ene gutten gikk bort til henne, de snakket litt. Kvinnen ba dem være så snille og gå. Da slo han henne plutselig hardt i ansiktet med knyttet neve.

På videoen kan man se at den eldre kvinnen må ta et skritt tilbake, men hun holder seg på bena og blir stående i døråpningen.

De andre ungdommene ropte til gutten og ba ham holde opp. Men han gikk mot kvinnen på nytt. Da kom de andre til og ba ham slutte.

– Ikke del videoen

Nå spres videoen av det som skjedde på nett og den viser et brutalt angrep på kvinnen. Også ranet av den unge gutten skal være filmet og spredd på sosiale medier.

Politiet oppfordrer alle til å vise respekt for de fornærmede og ta avstand fra videoen og ikke dele den videre.

Den 82 år gamle kvinnen som ble slått liker ikke at videoen blir spredt.

– Det er ikke bra for verken dem som var her eller for oss andre. For meg er det ikke så farlig, men det er verre for disse ungdommene. Jeg syns ikke synd på dem, men jeg vil helst ikke at de skal lide for det de har gjort, for de vet vel egentlig ikke helt hva de har gjort, sier hun.

Ildspåsettelse og hærverk

De fire ungdommene er mistenkt for flere alvorlige forhold, i tillegg til volden mot den eldre kvinnen og ranet av den unge gutten.

Det gjelder trusler med kniv, flere tilfeller av skadeverk på biler, knusing av et vindu på en pub, bæring av kniv på offentlig sted, forsøk på ildspåsettelse og andre ordensforstyrrelser.

Trusler mot gjerningsmannen

Politiet sier i dag at flere har ytret ønske om å oppsøke gjerningspersonene.

– Det er derfor satt inn flere tiltak, og personene som var involvert i hendelsene er ikke på adressen det vises til i videoen, opplyser politiet. Politiet ønsker å ivareta alle parter i denne saker og oppfordrer publikum til å ikke gripe inn i dette.

NRK har vært i kontakt med barnevernsinstitusjonen som ungdommene bor på, men de vil ikke kommentere saken.