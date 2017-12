Vinningskriminelle med handleliste

To menn fra Romania er tatt på Romerike, med et større parti tjuvgods og lister med adresser til butikker i Hedmark og Oppland. Romerikes Blad omtalte saken først. Det er beslaglagt tjuvgods for 252.000 kroner. Mennene er varetektsfengslet i 2 uker.