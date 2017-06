Vil styrke politiet i Trysil

Bemanninga ved Trysil lensmannskontor havner hos justisminister Per Willy Amundsen. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per Gunnar Sveen mener det i lang tid har vært for få folk ved lensmannskontoret. Han etterlyser tiltak som vil styrke lensmannskontoret.