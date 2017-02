Vendela takka ja til Vedum

– Det er nok riktig det Lothepus sa om meg, at jeg har blitt en skikkelig gardskjerring.

Kirsebom gikk virkelig inn i rolla som bonde da hun deltok som en av tolv deltakere i årets Kjendis-Farmen på TV2. Uten noen tidligere erfaring fra bondeyrket, fant hun seg overraskende fort til rette på melkekrakken.

– Jeg har blitt utrolig glad i dyr, og fått enorm respekt for både dyr og arbeidet bøndene gjør, sier Kirsebom til NRK.

– Jordbruk er framtida for Norge

Vendela sier at hun ikke har vært aktiv i politikk tidligere, men at hun alltid har fulgt med på hva som skjer i verden. Men etter Farmen-oppholdet og spørsmålet fra Vedum har det blitt tydeligere at Senterpartiets grunnholdning står henne nær.

Det er bare to indrefileter og to ytrefileter på en gris. Vendela Kirsebom

– Mange har kontaktet meg og sagt det var fint at jeg sier det jeg sier, for når noen utenfor støtter næringa, blir det lagt mer merke til.

Det er særlig dyr og dyrevelferd som er hjertesaken til supermodellen. Hun mener at jordbruksnæringa er framtida for Norge og at det er viktig at den kunnskapen ikke blir glemt.

– Kjøtt må koste penger

– Det er bare to indrefileter og to ytrefileter på en gris. Så det er viktig å få en bevissthet på det at kjøtt faktisk skal koste penger, sier Vendela.

– Så nå blir du Senterpartimedlem?

– Det var uventet, og en gledelig overraskelse. Så svaret må bli ja takk, sier Kirsebom.

Kaffe på Stortinget

FIKK NYTT KJENDISMEDLEM: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Trygve Slagsvold Vedum er - ikke uventet - svært fornøyd med at en A-kjendis er blitt partimedlem.

– Nå må jeg invitere henne på en kopp kaffe på Stortinget. Da skal jeg høre med henne hvordan det var å være med på Farmen. Og kanskje hun har noen innspill som kan ytterligere forbedre vår politikk, sier han til Østlendingen.