Veiby får fabrikksjanse

I årets nest siste VM-runde i Wales får han sjansen for Skoda. Veiby har representert den tsjekkiske bilfabrikanten i Asian Pacific Rally Championship (APRC) denne sesongen og gjort sine saker bra.

Også i WRC2-klassen i rally-VM har rallytalentet prestert godt. I Wales kommende helg venter derfor sjanse han tidligere bare har drømt om.

– Å få sjansen for et fabrikkteam i VM er en spennende mulighet for meg. Det er dette jeg har jobbet for i alle år, og endelig skjer det. Utrolig kult, sier Veiby.

Han og kartleser Stig Rune Skjærmoen har den siste tiden vært i Tsjekkia for å testkjøre og bli bedre kjent med teamet.

– Det var en veldig nyttig erfaring for oss. Testen foregikk faktisk under tilsvarende forhold som vi kan vente oss i Wales. Vi måtte også gjennom litt teknisk trening for å være best mulig forberedt hvis det skjer noe med bilen og vi for eksempel må bytte deler utenom service, sier Veiby.

Han ser på tilliten han får i Wales som en bekreftelse på at Skoda Motorsport er fornøyd med utviklingen hans i 2017.

– De har ikke lagt noe press på meg, annet enn at de har sagt at de vil jeg skal fullføre på en god måte. Det er ikke snakk om noen stallordre av noe slag. Og skulle det bli en fight om topplasser, så tror jeg vi får ta den fighten, sier nordmannen.

Veiby kjører Rally Wales for fjerde gang i karrieren.