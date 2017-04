Ulvemerkinga: – Bruker jussen som det passer dem best

– Det viser det som vi har sagt hele tida, at Vidar Helgesen og Regjeringa bruker jussen som det passer dem best, og det har ført til at folk, og for den saks skyld Stortinget, har blitt umyndiggjort i denne saken.

Det sier Stortingsrepresentant for Hedmark, og SP-leder, Trygve Slagsvold Vedum, etter NRKs nyhet om at vinterens ulvemerking, der 15 dyr ble merka, er ulovlig i følge professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, Ole Kristian Fauchald.

Regjeringa, ved Miljøminister Vidar Helgesen, stansa i vinter ulvejakta fordi han ville ha en avklaring av om lovverket tillot slik jakt.

Så beordra han ulvemerking uten en tilsvarende avklaring av lovgrunnlaget.

– At man er så firkanta på lovgrunnlaget når det dreier seg om å felle ulv, men samtidig ikke bryr seg noe særlig om det når det dreier seg om merking, det bare bidrar til å øke konflikten, sier Stortingsrepresentant for Hedmark Høyre, Gunnar A. Gundersen.

– Meningsløst

MISLYKKA: Ulvemerkinga i Østerdalen hadde ingen hensikt, mener Stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politikerne fra Hedmark reagerte sterkt når Miljøministeren før jul brukte behov for lovvudering for å stansa ulvejakta på fire flokker, som Rovviltnemdene vedtok. At ulvemerkinga på de samme flokkene nå kan vise seg å være lovstridig mener de er paradoksalt.

– Jeg sa det var meningsløst før de satte i gang, og jeg står vel for det fortsatt, sier Gundersen.

– Hvis dette var et forsøk på å vise politisk handlingskraft. Var det vellykka?

– Nei, det var det ikke.

– Desperate

JUSSKLUSS: SP-lederen mener ulvemerkinga kun har bidratt til å øke rovdyrkonflikten. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Slagsvold Vedum er like tydelig på at han mener Regjeringa har utført dårlig skjønn.

– Det viser jo bare at regjeringa var desperate for å vise at de gjorde noe. Alle skjønner jo at dette var bare var at statsråd Helgesen skulle vise at han gjorde noe, sier SP-lederen.

Øyvind Bæk er en annen mann som nå igjen sliper kritikerøksa. Trysilmannen har fronta den lokale kritikken mot stansa av ulvejakta. Han er også kommunestyrepolitiker for Høyre, og medlem av den regionale dyrenemda.

Han mener ulvemerkinga kunne være dyreetisk problematisk, og sendte på vegne av dyrenemda en bekymringsmelding til Mattilsynet.

PARTIFELLER: Vidar Helgesen (til venstre) får knallhard kritikk av Høyrepolitiker Øyvind Bæk (midten). Her fra en befaring i ulveland i mars. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Ikke en regjering verdig

– Det er ikke normalt å jage ulver med helikopter i månedsvis, det synes ikke jeg er dyrevelferd. På meg virker det som de overhodet ikke har undersøkt om det var noen juridiske betenkeligheter med å begynne å jage ulven på denne måten her. Dette er ikke en regjering verdig synes jeg.

NRK har gjentatte ganger den siste måneden forsøkt å få Miljøminister Vidar Helgesen til å kommentere denne saken, men det gjør han ikke. Vi har bedt om en begrunnelse på hvorfor, og har presisert at saken omhandler hans vedtak og politikk, og at han får direkte kritikk.

– Statsråden er ikke tilgjengelig for intervju, er den korte og konsise meldingen vi får fra departementets kommunikasjonsavdeling.

Som NRK fortalte mandag morgen starta ulvemerkinga kun tre dager etter at Miljødepartementet bestilte den. I bestillingsbrevet står det ingenting om lovgrunnlaget for merkinga, men det ble juridisk avklart, sier statssekretær i Miljødepartementet, Lars Andreas Lunde.

– Vi er på trygg juridisk grunn når vi kaller dette forvaltningsmerking, sier Lunde.