Usikker ulveobservasjon på Toten

En person meldte søndag fra til Statens naturoppsyn om to ulver ved Børsvollbakken i Vestre Toten. Rovviltkontakt i SNO, Kjell Arvid Briskodden, sier imidlertid at observasjonen er usikker, og at regnværet gjorde det umulig å bruke hunder i letingen.