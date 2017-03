Trafikkuhell i Jordet

Ingen personer ble skadet i et trafikkuhell mellom buss og bil på fylkesvei 26 i Jordet i Trysil ved 08.20-tida. Skoleelevene på bussen har gått over på en annen buss og fraktet videre. Sjåføren av bilen ble fraktet til legevakta for en kontroll.