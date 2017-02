Torbjørn Løkken: – Lot meg rive med

Han nådde guttedrømmen i Oberstdorf for 30 år siden. Da sto kombinertløperen øverst på seierspallen og ble hyllet av en hel skiverden.

– Jeg var uforberedt og hadde ikke sett for meg den store oppmerksomheten som kom. Det var litt kaos en stund, men det var jo veldig gøy. Det er en periode jeg ser tilbake på med glede, sier Løkken i dag.

– Lot meg rive med

Han vant både World Cup og VM-gull i 1987. Men etter karrieren fikk han store rusproblemer, med både alkohol og narkotika.

– At jeg ble verdensmester på ski var bare en glede, men det var alt utenom som ble vanskelig å takle etter hvert. Jeg lot meg rive meg og tok noen valg jeg ikke burde gjort. Det er lettvint å skylde på alle andre når det går galt, men det gjør ikke jeg. sier Løkken.

– Kontrastfylt liv

Løkken har fått mye skryt for sin åpenhet om rusproblemene. I dag ser han tilbake på et liv som har bydd på store svingninger.

– Jeg har levd et veldig kontrastfylt liv. Jeg har stått øverst på pallen med VM-gull om halsen og hørt nasjonalsangen til å sitte innelåst på et mørkt rom med ei sprøyte i armen. At det skjedde er belagt med skam, skyld og sjølforakt. Men jeg er over det og i dag har jeg det veldig bra.