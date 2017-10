To til legevakt etter utforkjøring

To personer ble kjørt til legevakt for sjekk etter utforkjøring ved Terningmoen i Elverum ved 23.30-tida søndag kveld. Begge de to i bilen var oppegående da helsepersonell kom til stedet. Bilen ble liggende på siden etter uhellet.