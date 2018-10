Politiet har pågrepet og siktet en mindreårig person for drap. Hendelsen skal ha skjedd i et boligfelt på Vinstra.

Politiet er i ferd med å varsle alle pårørende.

Operasjonsleder Pål Andersen sier til NRK at de ble varslet 15.55 av en privatperson som var i området. Knivstikkingen fant sted utendørs, bekrefter operasjonslederen til NRK.

– Den pågrepne personen ble tatt utendørs rett ved avdøde, sier han.

Ukjent hendelsesforløp

Politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Trine Hanssen sier det var et vitne som først ringte inn til politiet og meldte fra om hendelsen.

– Hendelsesforløpet er ukjent for oss akkurat nå, men det vil forhåpentligvis den videre etterforskningen gi oss svar på, sier hun.

Hanssen sier de har beslaglagt det de mener er drapsvåpenet. Politiet og krimteknikere er på stedet, og Kripos er kobla inn i saken, sier hun.

– Når det gjelder siktede så vil vedkommende etter hvert bli avhørt, og barnevernet vil også bli koblet inn.

Hun vil ikke si noe om relasjonen mellom den drepte og den siktede, men sier at begge er norske statsborgere. Ingen av dem er kjente av politiet fra før.

Kan ha prøvd å avverge hendelsen

Den skadde personen er voksen, og er ikke livstruende skadd.

– Den som har fått knivskader kan ha fått det i forbindelse med at vedkommende prøvde å avverge hendelsen, sier operasjonslederen til NRK. Han vil ikke si noe om forholdet mellom de involverte.

Ifølge ordfører i Nord-Fron kommune, Rune Støstad har de satt krisestab.

TRAGISK SAK: Ordfører i Nord-Fron kommune, Rune Støstad sier det er en tragisk og vanskelig sak for et lite lokalsamfunn. Foto: Stig Westre / NRK

– Tre familier er berørt. Vi har satt krisestab, som er samlet nå. Vi startet det psykososiale teamet for å gi støtte til dem som trenger det, sier han.

Han legger til at den videregående skolen blir åpnet, så folk kan samles der.

– Det er en dypt tragisk sak som rammer oss veldig hardt, her kjenner alle hverandre, og dette kommer til å bli en vanskelig sak for et lite lokalsamfunn som oss, sier Støstad.