Mandag møter Svein Jemtland i Hedmarken tingrett tiltalt for å ha drept kona Janne Jemtland i slutten av desember i fjor.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Ida Andenes. Hun sier Svein Jemtland ser fram til å forklare sin versjon av saken i retten.

Tobarns-faren risikerer lovens strengeste straff dersom han dømmes.

Tiltalen er imidlertid ikke 47-åringens første møte med rettssystemet.

Tidligere voldsdømt

I 1991 ble Jemtland dømt til fem måneders fengsel på grunn av legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende forhold, skadeverk og heleri. Svein Jemtland, og noen venner, banket opp en vietnamesisk familiemann. Retten mente den alvorlige volden var rasistisk motivert. Jemtland var sentral under det såkalte Brumunddalsslaget i 1991, der rasister og antirasister barket sammen. Han var en del av ett miljø på den ytre høyre-siden i politikken, og pleide omgang blant annet med lederen av FMI (Folkebevegelse mot innvandring), Arne Myrdal.

Få år senere fikk han flere bøter for å ha kastet stein på en bil og mot en bolig.

Jemtland vokste opp på en gård i Veldre i Brumunddal med to brødre. Som 31-åring møtte han i 2002 sin fremtidige kone Janne. Året etter flyttet hun til Frankrike der Jemtland hadde jobbet i Fremmedlegionen siden midten av 1990-tallet.

Fremmedlegionær

I boken «Min bror – Fremmedlegionen» skrevet av Elisabeth Nord er Jemtland omtalt under navnet «Jens». Nord beskriver nordmannen som en legende fra bygda og forteller om et spennende møte med sambygdingen fra Brumunddal. Han var på det tidspunktet den eneste nordmannen i legionen.

«Jeg har bidratt mye i legionen, de kaller meg bare viking eller skjeggmannen», sier Jemtland i boken.

Jemtland var korporalsjef og kontrollansvarlig for et verksted. Til tross for at han var utdannet mekaniker, hadde nordmannen også en rekke andre roller og reiste verden rundt på oppdrag fra legionen. Blant annet var brumunddølen en såkalt «butcher» som marsjerer under seremonielle parader. Enheten antas å være den eneste av sitt slag som er igjen i tjeneste i de franske hærstyrker.

Under rettssaken skal en tidligere kollega av Jemtland fra Fremmedlegionen vitne.

BODDE I FRANKRIKE: Ekteparet bodde syv år sammen i Frankrike og var godt integrert. Foto: Privat

Flyttet hjem

Etter over 20 år i Frankrike flyttet Jemtland tilbake til Norge med kona og de to sønnene i 2010. De bosatte seg i huset der Janne Jemtland ifølge tiltalen mot ektemannen ble skutt 29. desember 2017.

Gjennom bokkapittelet som omhandler Svein Jemtland kommer det frem om at han har planlagt å pensjonere seg fra legionen når han fyller 40 år for å fokusere mer på familien.

«Du skal ha et liv etterpå også. Sette familien først og høre mer på kona», sier Jemtland.

Han presiserer at han alltid vil være en legionær, selv om han slutter. NRK er kjent med at Jemtland ved minst en anledning har stilt i uniform på et 17. mai-arrangement i Veldre etter hjemkomsten til Norge.

Mens kona studerte økonomi og ledelse ved NTNU på Gjøvik, drev Svein Jemtland sitt eget barnevernsselskap på familiens eiendom i Veldre.

På fritiden var han medlem av motorsykkelklubben Veterans MC Norway, en klubb for krigsveteraner. Lederen av klubben skal vitne i retten.

