Frifunnet for narkotikasmugling

Eidsivating lagmannsrett har frikjent en mann for smugling av narkotika i et brannslukningsapparat. Mannen ble stoppet av tollere i Eidskog og de fant 452 gram amfetamin. Han nektet for at dette var hans, og lagmannsretten tror på mannens forklaring.