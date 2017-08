Stuerent med vaskehjelp

De farter fra hus til hus og gjør rent. Firmaet Optimal hverdagshjelp i Elverum starta i 2011 med 3 ansatte, nå er de 15.

–Det har bare balla på seg, sier daglig leder Charmaine Kruse. Oppdragene har økt i snitt med 35 % hvert år, det siste året har det tatt helt av, sier hun.

–Antall oppdrag har økt med med 45 % det siste året. Hele markedet har eksplodert, og det er jo fordi folk prioriterer annerledes enn de gjorde før. sier Kruse.

Daglig leder i Optimal hverdagshjelp, Charmaine Kruse har nok å gjøre Foto: Stein S. Eide / NRK

Stadig flere typer tjenester til hjemmet

–Nordmenns kjøp av tjenester til hjemmet har økt betraktelig i løpet av kort tid. Det sier forsker Annechen Bahr Bugge ved Statens institutt for forbruksforskning.

For to år siden hadde 11 prosent av norske husholdninger betalt vaskehjelp,

og trenden fortsetter, viser nye tall. Det er de med høyest inntekt som i størst grad bruker denne type tjenester. Vi kommer til nok å se en økning også i åra framover, såfremt nordmenn fortsatt har såpass god økonomi, sier Bugge.

Rengjøring av vinduer kan være en del av oppdraget Foto: Stein S. Eide / NRK

Høy arbeidsmoral

Bare i sommer har antall oppdrag økt så mye at Charmaine Kruse har ansatt to til i bedriften sin. – Vi er av og til på desperat leting etter folk, sier hun. Det er ikke alltid lett å finne noen som vil ha denne typen jobb. I Kruses bedrift er nesten samtlige ansatte utenlandske, de kommer fra til sammen seks nasjoner. Det er ikke så mange nordmenn som ønsker å jobbe i dette yrket. Det er hennes erfaring. Den daglige lederen i Optimal hverdagshjelp mener at de utenlandske ansatte har høy arbeidsmoral. – De kommer på jobb sjøl om snørra renner, sier hun.