Striden om «Il Tempo Extra Gigante» har kostet 17 millioner kroner

I dag seiret Hunderfossen og Aukruststiftelsen i det som til nå er den siste i en lang rekke dommer i «Il Tempo Gigante-konflikten». Lagmannsretten forkastet Caprino Filmcenters anke, om retten til å markedsføre berg-og-dalbanen Il Tempo Extra Gigante i Hunderfossen familiepark.

LETTET: Selv om han mente de hadde en svært god sak, er Per Arne Slapø lettet over å ha fått medhold. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Det er veldig deilig at vi nok en gang har vunnet. Dette er en seier for alle som er glade i Aukrusts Flåklypa-verden, sier konsernsjef Per Arne Slapø ved Hunderfossen familiepark.

Styreleder i Aukruststiftelsen, Lars Espen Aukrust, er naturligvis også svært godt fornøyd med dagens dom. Likevel er det noe ved hele prosessen som virker helt meningsløst.

– Helt ut av proporsjoner

SKAPER UENIGHET: Den famøse berg-og-dalbanen, Il Tempo Extra Gigante. Foto: Alexander Nordby / NRK

Saksomkostningene samlet for alle tre parter er oppe i omtrent 17 millioner kroner. Kjernen for konflikten er et lisensbeløp Aukruststiftelsen får fra Hunderfossen for bruk av navnet til den populære bilen i Flåklypa, «Il Tempo Gigante». Det er på 250 000 kroner, og Caprino Filmcenters mener de har krav på å få deler av dette.

NOK ER NOK: Lars Espen Aukrust håper at saksomkostningene ikke vil øke ytterligere ved en ny runde i retten. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Det er jo helt ut av proporsjoner i forhold til den økonomiske verdien som egentlig ligger i striden. Saken handler nå nesten mer om saksomkostninger, sier Aukrust.

Kan bli enda dyrere

Saken har vært i retten flere ganger siden Remo Caprino stevnet Hunderfossen Familiepark i 2015. Selve spørsmålsmålet om opphavsrett har vært gjennom både ting, lagmanns- og høyesterett. Der tapte Caprino til slutt. Dagens domsavsigelse handler om såkalte subsidiære påstander. Det er altså alternative momenter i saken ved siden av hovedspørsmålet, der Caprino ikke fikk medhold. Nå fikk han heller ikke det i lagmannsretten i dag, men kan fortsatt anke til høyesterett.

– Vi skal lese godt gjennom domspremissene, og diskutere hva vi skal gjøre videre, sier Caprino Filmcenters advokat, Tage Brigt Andreassen Skoghøy.

Aukrust på sin side mener nå at alle burde legge saken bak seg, men er klar over at det kan bli en ny runde i retten.

– Da jeg traff Remo Caprino i lagmannsretten fikk jeg forståelse av at han så for seg at han kom til å anke dersom det ble tap, sier han.