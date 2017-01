Ny ulvedemonstrasjon

Jegere, landbruket og skogorganisasjoner står bak en ny stor ulvedemonstarsjon som planlegges 30. januar i Oslo. Det settes opp busser fra flere fylket til Oslo hvor det skal være et fakkeltog fra Stortinget til Statsministerens kontor. Her skal det overleveres et budskap direkte til Erna Solberg.