Sparka rullestolbruker i hodet

En Hamar-mann er tiltalt for svært grov vold mot to menn, den ene en rullestolbruker. Mannen i 30-åra skal ha sparka rullestolbrukeren to ganger i hodet mens han holdt han fast. Voldsepisoden skjedde utafor et utested i Torggata i juni i fjor, skriver HA.