Sønnen i avhør: Hørte høyt smell og lyden av snømåking rett etterpå

Det første avhøret er fra 2. januar. På dette tidspunktet var moren blitt meldt savnet. Det siste avhøret er fra 16. januar.

Da det siste avhøret ble gjennomført hadde faren blitt siktet for drap, og Janne var blitt funnet i Glomma.

Fire dager etter faren ble pågrepet den 12. januar, blir sønnen avhørt av politiet for andre gang.

– Hva tenker du nå i ettertid, spør politietterforskeren som er spesialutdannet i avhør med barn.

– At pappa er skyldig, svarer sønnen, og legger til at forklaringen til faren ikke «ga noen mening».

Var våken

Den nå 14 år gamle gutten sier at han var våken da foreldrene kom hjem med taxi fra en bygdefest natt til 29. desember. Han hørte at foreldrene kom inn i huset, og at det oppsto en krangel.

Svein Jemtland er til stede i rettssal 9 i Hedmarken tingretten under avspillingen av sønnenes avhør. Han følger med på videoavspillingen plassert mellom sine to forsvarere. Foto: Esther Maria Bjørneboe / NRK

Han forklarer at han hørte roping og dunkelyder, og lyden av at noen falt i trappa. Han var usikker på hvem det var. Moren ropte «slipp meg», forklarer sønnen.

– Det var ganske fælt å høre, sier gutten i avhør.

Han var bekymret for at noen hadde blitt skadet, men da han undersøkte trappa litt senere, var det ingen tegn til blod der, forklarte han.

Sønnen sier han sendte en melding til moren sin rett etter lyden fra trappa. I meldingen skrev han «Mamma?!»

– Fikk du noe svar?, spurte etterforskeren.

– Nei, svarte sønnen.

Hørte et smell

I tillegg hørte han et stort smell som han var usikker på hva var for noe. Han sier at han lå i senga da han hørte det.

Sønnen sa at det hørtes ut som fyrverkeri, men uten de lydene som kommer etter smellet. Det kunne også ha hørt ut som et skudd, forklarte han.

– Omtrent som en børse. Jeg vet ikke helt hva det var, sier han til etterforskeren.

I avhøret den 16. januar gjentar han nok en gang at han hørte det høye smellet.

– Jeg hørte utgangsdøra åpnet seg, og de pratet ute. Så hørte jeg et digert smell. Så var det stille, sier sønnen.

VÅPENET: Svein Jemtland sier at han kvittet seg med våpenet etter at han hadde senket kroppen til Janne i Glomma. Våpenet ble funnet av politiet i mai i år. Foto: Politiet

Etter smellet hørte han noe som minne ham om lyden av å måke snø.

– Jeg hørte en skuffe, og at noen måkte den lille verandaen rett foran huset, sier han i avhøret fra 2. januar.

I avhøret sier han at han er usikker på hvem som måkte trappa. Fem minutter etter lyden av snømåkingen, gikk han og sjekket soverommet til foreldrene, men han var usikker om det var noen der.

Senere på natta våknet han opp av lys inne på rommet. Han mener at lyset kom fra en traktor som måkte gårdsplassen utenfor huset.

Svein Jemtland har forklart at han lot kroppen til Janne Jemtland bli liggende utenfor huset i to timer før han begynte jobben med å fjerne sporene.

Fortalte lillebroren

Da lillebroren kom hjem til huset dagen etter, fortalte han hva han hadde hørt om natta, og at han var redd for at faren hadde drept moren.

– Han spurte meg hvorfor, og da fortalte jeg det jeg forteller nå, sier han i avhøret.

Ifølge den eldste sønnen, fant Svein Jemtland ut at han hadde fortalt lillebroren om det han hadde hørt hjemme i huset.

– Da sa han til meg «Tror du virkelig at jeg kunne drept moren din?».

Han fortalte faren om de tingene han hadde hørt, men fikk ifølge forklaringen til svar at det var faren som hadde falt i trappa. Faren skal også ha sagt at han ikke hørte noe smell.

Han sier videre at han ble forvirret, men at han stolte på ham.

– Han er jo faren min, sier sønnen i avhøret.

Gutten forklarer at faren senere ba ham si bestemte ting til politiet, blant annet at han hadde sett moren denne natta.

Sier dødsfallet var en ulykke

Ifølge sønnen skal Svein Jemtland ha sagt «dette kan være den siste jula vi er sammen» i dagene før Janne døde.

Han skal ha sagt det flere ganger, sier sønnen. Han sier at faren sa i forbindelse med at sønnene hadde kranglet. Sønnen sier at han ikke vet hvorfor faren sa dette.

Under den første dagen i rettssaken, forklarte Svein Jemtland at dødsfallet var en ulykke, og han nekter straffskyld for drap.

Ifølge Jemtland hadde han og kona kommet hjem fra en romjulsfest natt til 29. desember i fjor. Kort tid etter dette hadde det oppstått en krangel hjemme i huset.

I tumultene som oppsto, falt ekteparet i bakken rett utenfor huset, forklarte tiltalte. Ifølge Jemtland gikk pistolen av og traff Janne i hodet da ekteparet traff bakken.