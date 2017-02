Ski for tog på Valdresbanen.

– Det er helt strålende, rett og slett superfint, sier Torhild Dotseth og Bodil Ringerud.

Begge er i stabilt driv på veg til Trevatn. Lenger vil de ikke gå, det er jo morsdag må vite. Og da er programmet tett.

Men for andre med mer romslig timeplan bød denne søndagen på store muligheter. Fra Eina til Dokka er det nå nemlig kjørt sammenhengende skispor. I dag var det også uvanlig stor aktivitet på alle nedlagte stasjoner. Dermed benyttet mange det fine vinterværet til å gå deler av den nesten 50 kilometer lange strekningen.

Gå`ta banen

Bak ideen om å brøyte et sammenhengende spor på den nedlagte jernbanestrekningen, står et samarbeidsprosjekt mellom alt fra velforeninger til frisklivssentraler. Initiativtaker var Jens Mørch. Han er kommunelege og opptatt av at folk skal holde seg i form.

– I dag er det en gledens dag, sier Mørch.

Mange folk på ski gjør en som jobber med folkets form og helbred lykkelig.

– Nå er det både folkehelse og folkeliv hele vegen mellom Eina og Dokka, slår helsearbeideren fast. Han mener å ha sett folk som ikke har hatt ski på beina på mange år i løypene. I tillegg påstår han at de smilte.

Neste stasjon er Trevatn..

Eina, Trevatn og Skrukli. Det er de første stasjonene på Valdresbanen nordover fra Eina. Alle er historie, men står fremdeles og markerer fordums ferdselsåre. I dag var røde og grønne flagg funnet fram igjen. Det samme var lua til stasjonsmesteren. I hyggelig tonefall ble skiløperne registrert, tilbudt saft og sendt videre til selvvalgt endestasjon.

De fleste med store smil om munnen, og en helt ny skiopplevelse rikere.

