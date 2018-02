Siktet i Jemtland-saken fengsles ikke

Ringsaker-mannen i 40-åra ble pågrepet på formiddagen onsdag og siktet for å ha forklart seg uriktig i Jemtland-saken.

Det skal han ha gjort i et vitneavhør den 17. januar.

– Vi mener det er sannsynlig at denne forklaringen er uriktig og vi har behov for å avklare hans rolle i saken, sier politiadvokat André van der Eynden. Det er ikke noe som tilsier at han var delaktig i selve drapshandlingen. Det er hans rolle i saken vi vil ha avklart.

Advokat Jørn Mejdell Jakobsen argumenterte for at den siktede mannen ikke skulle varetektsfengslet. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Mannens forsvarer, advokat Jørn Mejdell Jakobsen, sa i forkant av fengslingsmøtet at klienten hans motsatte seg fengsling og at han ville argumentere for løslatelse.

– Han sier han ikke er skyldig etter siktelsen.

Ikke grunnlag for fengsling

Begjæringen om varetektsfengsling ble behandlet i Hedmarken tingrett klokka 11 i dag. Den siktede møtte ikke selv i retten. Politiet ba om to ukers varetekt med brev- og besøksforbud og fullstendig isolasjon.

Det ble ikke tatt til følge. Retten konkluderer med at grunnvilkårene for fengsling ikke er oppfylt og at siktede derfor skal løslates.

Påtalemyndigheten har anket avgjørelsen og den er gitt såkalt oppsettende virkning. Det betyr at mannen ikke løslates før anken er behandlet av lagmannsretten.

– Vi håper det blir tatt en avgjørelse i lagmannsretten allerede på mandag, sier mannens forsvarer, Jørn Mejdell Jakobsen.

Ble skutt med håndvåpen

Politiadvokat André van der Eynden og påtalemyndigheten fikk ikke medhold i å fengsle Ringsaker-mannen som er siktet for uriktig forklaring. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Politiet bekreftet på en pressekonferanse i dag, at Janne Jemtland ble skutt og drept utenfor sitt eget hus i Veldre i Brumunddal natt til 29. desember. Ektemannen ble siktet for drapet den 12. januar.

– Hun ble påført en dødelig skuddskade. Hun ble skutt med et håndvåpen. Politiet har ikke funnet dette våpenet, sier politiadvokat Andre van der Eynden.

I avhør har ektemannen forklart at skuddet gikk av ved et uhell. Han nekter fortsatt straffskyld for forsettlig drap.

Politiet mener blodet som ble funnet to steder i nærheten av Brumunddal sentrum ble plantet der. Og de tror at telefonen til Janne Jemtland ble ødelagt etter at den slo inn på en basestasjon i Brumunddal litt før klokka seks den 29. desember.

Ukjent relasjon

Politiet ønsker ikke å si noe om hva slags relasjon det er mellom mannen som er siktet for uriktig forklaring og den siktede ektemannen til Janne Jemtland. Mannen er tidligere straffedømt for narkotikaforbrytelser og bedrageri.

Politiet ønsker ikke å si hva han skal ha forklart seg uriktig om.

Janne Jemtland-saken dag for dag Ekspandér faktaboks Natt til fredag 29. desember: Janne Jemtland forsvant fra boligen i Ellevsætervegen i Veldre i Brumddal i 02-tiden, etter at hun og mannen hadde tatt taxi hjem fra en romjulsfest.

Lørdag 30. desember: Mannen meldte henne savnet, men politiet oppfattet ikke at han var veldig bekymret og valgte å avvente.

Søndag 31. desember: Mannen meldte henne savnet på nytt, og det ble satt i gang en leteaksjon.

Mobiltelefonen til Janne ble registrert i Brumunddal sentrum klokka 05.50 den natten hun forsvant. Men ingen hadde sett henne og hun dukket ikke opp på noen overvåkingskameraer.

Fredag 5. januar: Blod fra Janne ble funnet i Fagerlundvegen litt utenfor Brumunddal sentrum, nesten en mil unna hjemmet til Janne. Savnet-saken ble en kriminalsak og både leting og øvrig etterforskning ble trappet opp. En teori var at hun kunne ha blitt påkjørt.

Lørdag 6. januar. Nytt blodfunn, denne gangen i Lillehaugvegen, cirka en kilometer unna det første blodfunnet.

Søndag 7. januar. Politiet bekreftet at også dette blodet tilhørte Janne Jemtland. Finsøk blir satt i gang, men verken Janne eller nye spor ble funnet.

Mandag 8. januar. Politiet holdt pressekonferanse og det kom fram at ektemannen til Janne var kritisk til at politiet ikke reagerte raskere da han meldte henne savnet.

Tirsdag 9. januar: Etterforskningsteamet ble styrket med enda flere etterforskere fra Kripos.

Onsdag 10. januar: Politiet og Sivilforsvaret startet nye søk rundt ekteparets hjem i Veldre.

Fredag 12. januar: Politiet startet ransaking av huset og eiendommen i Veldre. Det ble funnet et spor som ble sendt med helikopter til Oslo for analyse.

Kvelden fredag 12. januar: Janne Jemtlands ektemann ble pågrepet i Brumunddal og siktet for å ha drept Janne. Alle parets biler ble fraktet til politistasjonen i Hamar for nærmere undersøkelser. Ektemannen ble avhørt gjennom kvelden og natta.

Lørdag 13. januar: Etter at ektemannen i avhør hadde forklart hvor Janne var, ble det satt i gang søk i Glomma ved Eid bru i Våler. Dykkere fant Janne Jemtland død på bunnen av Glomma lørdag ettermiddag.

Søndag 14. januar: Politiet opplyste at de har en teori om hva som skjedde.

Ektemannens forsvarer, Ida Andenæs, opplyste at han godtok varetektsfengsling.

Mandag 15. januar: Ektemannen ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, to av ukene i full isolasjon.

Torsdag 18. januar: Politiet ransaket en MC-klubb i Stange.

Fredag 19. januar: Politiet holdt sin hittil siste pressekonferanse og fortalte at de mener Janne Jemtland ble drept hjemme i Ellevsætervegen og at de behandler hjemmet som et åsted.

Fredag 23. januar: Janne Jemtland ble gravlagt fra Veldre kirke.

Fredag 2. februar: Politiet holder ny pressekonferanse om saken.

