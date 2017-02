Siktet for 18 hytteinnbrudd

To menn fra Litauen er siktet for å ha begått en rekke hytteinnbrudd i Trysil de siste 14 dagene. Politiet har så langt fått melding om 20 innbrudd og ser ikke bort i fra at antallet kan øke. Mennene blir framstilt for varetektsfengsling i dag.