Sauefjøs nær kollaps i Gausdal

Fjøset ligger i Svatsum i Vestre Gausdal.

En av dem som bor på garden kom hjem og oppdaget at taket på fjøset var nær ved å kollapse.

Evakuering av sauen ble startet umiddelbart, men ble nokså raskt midlertidig stoppet fordi det var fare for at fjøset kunne rase helt sammen.

SJEKKET SAUENE: Distriktsveterinær i Gausdal Annie Haavemoen. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Senere ble det klart at alle sauene kom seg ut av fjøset.

– Himlinga i fjøset var på tur ned i bingene, men hjelpsomme naboer fikk sauene ut før det skjedde noe galt med dyra, opplyser distriktsveterinær Annie Haavemoen i Gausdal. Ifølge henne er alle dyrene i god form.

Dyrene er nå flyttet til en nabogard for å være der på ubestemt tid framover.

Hjelpsomme naboer

Mange naboer var raskt på plass etter at alarmen gikk.

– Det er godt samhold i bygda, og jeg er ikke overrasket over at naboene var raskt på stedet for å hjelpe til, sier Haavemoen og legger til at hun bygger uttalelsen på at hun kjenner dem godt.

Naboene har organisert dyrebiler og stilt ledig plass i fjøsene sine til disposisjon for den uheldige bonden.

Både brannvesen, politi og veterinær rykket ut til garden da alarmen gikk i ettermiddag, opplyser operasjonsleder Per Solberg ved Innlandet politidistrikt.