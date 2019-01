Quiz: Hva kan du om ulv og rovviltpolitikk?

1/7 Antall ulv i Norge To ulver i Slettås-reviret i Hedmark ble skutt 1. januar i år. Foto: Mats Sparby Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull som skal fødes i Norge og i de såkalte grenserevirene hvert år. Hvor mange ulv ble registrert i Norge vinteren 2017/18? 43 + 25 i grenserevir 15 + 12 i grenserevir 125 + 67 i grenserevir 70 + 45 i grenserevir

2/7 Fellingstillatelse «Å gi fellingstillatelse» på ulv, bjørn, gaupe eller jerv, er et uttrykk man ofte leser om i media. Men hva betyr det egentlig? At rovviltnemnda har bestemt at det skal felles et antall rovvilt i deres region. At grunneier gir tillatelse til å ta ut rovvilt på hans/hennes eiendom. At Fylkesmannen gir tillatelse til felling av fredet rovdyr som har gjort skade på beitedyr. At bønder som finner skadde husdyr kan felle disse for å hindre ytterligere dyrelidelser.

3/7 Ulvesonen Ulveunger avbildet under ulvetelling i 2013. Foto: Frode Meskau / NRK I hvilke norske fylker ligger den såkalte ulvesonen? Oslo, Østfold, Akershus, Hedmark Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark Oppland, Hedmark, Østfold og Trøndelag Buskerud, Østfold, Akershus og Oslo

4/7 Rovviltnemnder Rovviltnemnda i Hedmark samlet for å for å fatte vedtak om felling av ulv i juni 2017. Foto: Frode Meskau Ved behandling av Stortingsmeldinga «Rovvilt i norsk natur» fra 2003/2004 vedtok Stortinget å opprette åtte regionale rovviltnemnder. Hva er deres hovedoppgave? Sørge for at det er levedyktige bestander av ulv i sin region Sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i sin region Sørge for at alle de fire rovdyra er representert med levedyktige bestander i sin region Gjennomføre egne vedtak rundt rovvilt i sin region

5/7 Rovviltforliket ROVVILTFORVALTER: Lars Gangås i Statens Naturoppsyn (SNO) var en av dem vi kunne følge i NRK-serien «Villmarkas voktere». SNO driver med blant annet registrering, overvåking, tiltak og skjøtsel på oppdrag fra forvaltningsmyndighetene. Foto: Odd Arne Olderbakk, NRK Et samlet norsk storting har vedtatt det såkalte «rovviltforliket». Hva sier dette forliket noe om? Hvor mange typer rovdyr vi skal ha i Norge Hvor mye en bonde får i erstatning dersom husdyr blir tatt av rovvilt Hvordan både husdyr og rovvilt skal være i norsk natur, og hvor store rovdyrbestandene skal være Hvordan man skal hindre at rovvilt er til fare for mennesker

6/7 Lisensfelling En av ulvene som ble skutt innenfor ulvesonen i Trysil 01.01.19. Foto: Mats Sparby / NRK «Lisensfelling» er et begrep som går igjen i media. Men hva betyr egentlig lisensfelling av rovdyr? Skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i Viltlovens § 12. Vanlig jakt for å forvalte viltet og dets leveområder, etter Naturmangfoldslovens § 4 Et virkemiddel i akuttsituasjoner mot enkeltindivider av ulv, bjørn, eller jerv ved angrep på husdyr. Når grunneier får hjemmel til å jakte rovvilt på egen eiendom.

7/7 Regulering av rovviltbestand Alfahannen i Julussaflokken ble skutt 2.1.18. Jeger: Arne Sveen. Foto: Knut Røsrud Vi hører av og til uttrykket «bestandsregulering.» Hva innebærer dette innen rovviltforvaltningen? At man hvert år feller/skyter rovvilt for å nå bestandsmålene for hver enkelt rovviltart. At man måler antallet ulv, bjørn, gaupe og jerv opp mot hverandre. At man importerer rovviltkull fra Sverige for å unngå innavl i norske bestander. At man fordeler antall rovvilt mellom regionene, slik at det ikke blir overopphopning i én region.