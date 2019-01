Forventar tusenvis av ulvemotstandarar

Det er Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk saman med resten av Naturbruksalliansen som står bak demonstrasjonen.

Frå innlandsfylkene vil over tusen menneske ta turen inn til Oslo for å gå i fakkeltog frå Youngstorget til Stortinget klokka 18:00 tysdag.

– Det er 770 frå Hedmark og 300 frå Oppland som er førehandspåmeldt på bussar til Oslo, seier leiar i Oppland Bondelag Kristina Hegge.

– Men vi veit om mange som kjem med privat bil frå Innlandet, og det er fulle bussar frå både Telemark, Østfold, Akershus, Buskerud og Trøndelag også.

FORVENTAR MANGE: Kristina Hegge i Oppland Bondelag forventar at mange kjem til hovudstaden for å demonstrere mot regjeringas ulvepolitikk. Foto: Dag Kessel / NRK

Frå Finnmark, Troms og Nordland kjem folk med fly for å vere med på demonstrasjonen.

– Vi reiser nedover fordi vi kjenner oss att i problemet. Vi må støtte dei som lev i ulvesona, seier leiar i Troms Bondelag Svein Olav Thomassen.

– Vi har ikkje noko val

Nærare 2000 har sagt at dei skal på arrangementet «Still opp på Rovdyrpolitisk fakkeltog i Oslo» på facebook, og over 3000 har sagt seg interesserte i arrangementet.

Leiar i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, seier at dei må arrangere ein slik demonstrasjon for å tydeleg vise kva dei meiner.

– Det er veldig beklageleg at vi må demonstrere. Men vi opplev at ulveforvaltninga lev i eit vakuum der politiske vedtekter ikkje blir følgde opp, seier Aas-Eng, og siktar til regjeringas vedtak om å ikkje følge rovviltnemndenes anbefaling om å felle tre revir i ulvesona 17. desember i fjor

Det årlege bestandsmålet for ulv er på 4-6 årlege ulvekull. I 2018 vart det, ifølge rovdata, dokumentert fire valpekull i norske revir, og eitt kull i eit revir der familien har tilhald på begge sider av grensa mot Sverige.

Men leiar i Rovdata Jonas Kindberg seier at det sannsynlegvis er minst eitt heilnorsk kull til og to kull i grenserevir i tillegg til dei som er dokumentert.

I 2017 vart det fødd åtte valpekull i heilnorske revir, samt fem kull i grenserevir.

AAS-ENG: – Viss jussen er problemet her, så må ein jo gjere noko med den slik at den kjem i takt med Stortingets vilje og intensjon, seier Erling Aas-Eng. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Vi må ta ut fleire ynglingar, slik at vi kjem ned på det antallet som Stortinget har blitt einige om. Vi kan ikkje ha fri vekst innanfor ulvesona, seier Aas-Eng.

Folkets markering for ulvane

Laurdag 12. januar arrangerer dyrevernsorganisasjonen NOAH demonstrasjonar for ulven. Desse skal finne stad framfor Stortinget i Oslo, i Fredrikstad, Trondheim, Bergen, Kristiansand og ved den norske ambassada i Helsinki i Finland.

NOAH: Siri Martinsen i NOAH ynskjer ein politikk som tek sikte på å verne dei trua dyra og ikkje halde dei konstant nede på raudelista. Foto: Roald, Berit / SCANPIX

På desse arrangementa har over 1000 sagt at dei skal på dei, og over 5000 har sagt seg interesserte i arrangementa rundt omkring.

– Vi er nøydde til å vise at trua dyr må ha vern. Dei skal ikkje bli utsette for utrydningspolitikken som vi ser i dag, seier leiar i NOAH Siri Martinsen.

Ulvedemonstrasjon 8. januar Ekspandér faktaboks Slik vil demonstrasjonen tysdag 8. januar gå føre seg: 17:30-18.00: Oppmøte på Youngstorget

18.00: Innledende orientering v/Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Utdeling av fakler skjer der Torggata forlater Youngstorget

18.15: Felles avmarsj til Stortinget

19.00: Appeller på Eidsvoll plass

20.00: Markeringen avsluttes