Politiker-nei til OL

Flere politikerne på Stortinget er skeptisk til en ny OL-kamp. Flere mener det er for tidlig og mener Stortinget ikke bør ta initiativ til en norsk OL-søknad i 2026 eller 2030 som Lillehammer kommune håper på. Anette Trettebergstuen fra Ap sier til VG at det må skapes en større folkelig entusiasme for prosjektet før det settes i gang. Det samme sier kulturminister Lina Hofstad Helleland.