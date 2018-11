Etter at Jemtlands ektemann ble pågrepet og siktet for drap 12. januar i år, fortalte han politiet hvor de kunne finne tobarnsmoren. Dagen etter ble hun funnet av en redningsdykker på 2,5 meters dyp i Glomma ved Eid bru i Våler.

– Jeg vil anta at det er store muligheter for at hun kanskje ikke ville blitt funnet på lang, lang tid, fortalte politibetjent Audun Kolstad fra Kripos om funnstedet.

– Hun hadde blitt værende der?, spurte aktor Iris Storås.

– Ja, bekreftet Kolstad

Da 36-åringen ble funnet hadde hun et lastebilbatteri på over 38 kg festet til kroppen. Ifølge politiet ville hun ha blitt liggende på samme sted på grunn av tyngden fra batteriet, til tross for at det var sterke strømmer i området.

Omfattende etterforskning

Politiet har sammen med Kripos gjennomført en rekke åstedsundersøkelser, analyser og laboratorieundersøkelser siden tobarnsmoren forsvant 29. desember i fjor.

Etter at ektemannen ble pågrepet ble et stort antall blodflekker påvist i snøen utenfor parets bolig og i flere kjøretøy som tilhørte familien. Også på to steder i Brumunddal sentrum ble det gjort funn av Janne Jemtlands blod. I tillegg ble det funnet forekomster av blod på rekkverket på Eid bru.

Det ble ifølge Kripos ikke funnet dna eller blod på pistolen som ble funnet 8.mai.

Fant hårstrikk

Så sent som 24. oktober i år søkte politiet etter spor etter nye spor. Under et søk ved Veldre sag om lag tre kilometer fra Janne Jemtlands hjem, fant etterforskere en hårstrikk politiet mistenkte tilhører den avdøde tobarnsmoren. Det er imidlertid usikkert hvem strikken tilhørte.

VELDRE SAG: I dette skogsområdet fant politiet en hårstrikk som kan ha vært innsatt med blod ved en vannkulp. Foto: Mats Sparby / NRK

Etterforskningsleder Trond Blikstad bekreftet forrige uke at det er gjort en rekke vannundersøkelser i saken. Prøvene er tatt i åpne vannkilder i området rundt ekteparet bolig samt i Mjøsa, Glomma og i parets hus.

Ifølge etterforskningslederen var formålet med vannundersøkelsene å se hvor 36-åringen druknet. Prøvene skal imidlertid ikke ha gitt resultater.

– Det ble gjort funn av alger i alle vannprøvene bortsett fra springvannet i boligen, men det ble ikke funnet alger i avdøde, undersøkelsene gav derfor ikke noe resultat, sa etterforskningslederen.

Drukningsstedet usikkert

Janne Jemtland ble skutt i hodet med 9 mm pistol 29. desember i fjor, men rettsmedisinerne har konkludert med at hun døde av drukning, to til tre timer senere. Først to uker etterpå ble liket av 36-åringen funnet.

I tiltalen fra statsadvokatene i Hedmark og Oppland står det ingenting om hvor tobarnsmoren druknet. Spørsmålet er derfor om hun druknet et annet sted enn i Glomma der hun ble funnet 13. januar. Politiet har tidligere ikke ønsket å svare på drukningsteorien.