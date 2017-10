Overgrepstiltalt beklaget til ofrene

– Det jeg har gjort er utilgivelig. Jeg kan ikke gjøre det godt igjen på noen måte, sa mannen fra vitneboksen.

Han begynte sin forklaring med å beklage seg.

Vest-opplendingen har erkjent straffskyld for alle de ti punktene han er tiltalt for. Mannen skal ha forgrepet seg på totalt seks jenter i perioden 2007 til 2015 og tatt bilder. En av de fornærmede skal være et nærstående familiemedlem.

Situasjonen eskalerte

Mannen forklarte at det startet med at han begynte å ta bilder. Han forklarte at han ofte tok bilder fra normale situasjoner. Etter hvert begynte han å ta med seg et familiemedlem inn på avskilte rom i huset de oppholdt seg i. Da begynte bildene han tok å bli mer seksualiserte, forklarte mannen. Jenta skal ha vært tre år gammel da fotograferingen startet.

På spørsmål fra aktor Thorbjørn Klundseter forklarte mannen at situasjonen deretter eskalerte og gikk over til seksuelle overgrep.

– Det var jeg som var den ansvarlige og den voksne i situasjonen og det var ene og alene min skyld, sa mannen fra vitneboksen.

– Det er jævlig

Mannen forklarte at han ved flere anledninger var barnevakt for familiemedlemmet han skal ha tatt bilder av og begått overgrep mot. Han poengterte at det ikke skjedde noe ulovlig hver gang han traff jenta. Den tiltalte gjentok flere ganger at han ikke prøvde å bagatalisere situasjonen, men at han ville nøytralisere det jenta forklarte i avhør.

Overgrepene skal ha skjedd mens mannen var alene med jenta. Da aktor spurte han hvorfor han fattet seksuell interesse for familiemedlemmet, klarte ikke mannen å svare. Han forklarte at de seksuelle overgrepene startet da jenta var syv-åtte år.

– Det er jævlig, det er ikke noe annet ord for det, sa mannen.

– Jeg ser at det jeg har utsatt henne for er helt forferdelig, forklarte han.

Jenta skal ved flere anledninger tydelig ha motsatt seg mannens handlinger. I retten tirsdag da mannen at han ikke visste hvor overgrepene ville endt, dersom han ikke hadde blitt pågrepet.