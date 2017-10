Erkjente overgrep mot familiemedlem gjennom syv år: – Gjemte meg i skapet

Mannen fra vest-Oppland er tiltalt på totalt ti punkter for gjentatte overgrep av seks mindreårige jenter. Mannen skal ha filmet og tatt bilder av en rekke av overgrepene som skal ha pågått gjennom flere år.

Et av de mest alvorlige tiltalepunktene handler om et nærtstående familiemedlem av den tiltalte som gjennom syv år skal ha blitt utsatt for overgrep. Overgrepene skal ha startet da jenta var tre år gammel. Mannen er også tiltalt for to tilfeller av voldtekt av familiemedlemmet.

I videoavhør av jenta fra 2015 forklarte hun at hun pleide å gjemme seg da den tiltalte kom på besøk. Ved flere anledninger satt hun inni et skap og hørte mannens skritt utenfor. Jenta forklarte at hun husket at den tiltalte hadde tatt bilder av henne, men ikke om det hadde skjedd noe mer.

Ble pågrepet i 2015

Mannen ble pågrepet i november 2015 etter at familiemedlemmet og en venninne hadde snakket om at mannen i 40-årene tok bilder av dem på skolen. En lærer fikk med seg hva de snakket om og anmeldte mannen.

Han er tidligere domfelt for befatning med barnepornografi. Ifølge aktor Thorbjørn Klundseter kan den tidligere domfellesen ha betydning for straffeutmålingen. Han la i sitt innledningsforedrag at etterforskningen av saken har tatt for lang tid.

– Det har tatt to år før vi nå står i retten. Saken var ferdig etterforsket på vårparten i år. Det har vært en omfattende og komplisert etterforskning. Deler av den har pågått i utlandet. Han har sittet i varetekt i to år og det er for lang tid.

Over en halv million bilder

Da den tiltalte ble pågrepet, fant politiet – i mannens besittelse – over 530.000 bilder og nesten 3000 filmer som viser overgrep av barn, eller som viser barn på en seksualisert måte.

– Det som er spesielt med denne saken er dataomfanget. Det gjør at omfanget er stort, sier Klundseter.

Den tiltaltes forsvarer Eitya Rehman ønsker ikke å uttale seg om saken før den har startet.

Tøff sak for de berørte

Bistandsadvokat Bendik Støen Thoresen forteller at etterforskningen og tiden frem mot rettssaken har vært tøff for hans klienter. Han er glad for at den tiltalte erkjente straffskyld på alle punktene.

– Det betyr at forklaringene til mine klienter legges til grunn og at de blir trodd. Det er viktig i en sak som er så alvorlig som dette, sier Thoresen.

Den tiltaltes advokat Eitya Rehman ønsker ikke å uttale seg om saken.

Det er satt av seks dager til rettssaken.