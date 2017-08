Omkom da han skulle redde katt

– Han klatret opp i en mast for å hente en katt og falt ned, sier operasjonsleder i Innlandet Politidistrikt, Bård Einar Hoft.

Han forteller at saken blir avsluttet og anses som et uhell.

– Vi betrakter det som et tragisk uhell,

Ble behandlet på stedet

En mann i slutten av 20-årene fra Eidskog i Hedmark omkom etter kontakt med høyspentledning nær hjemstedet lørdag ettermiddag. Ulykken skjedde ved 13.30-tiden.

– Det vi kan si er at denne ulykken er dypt tragisk, og at den inntraff på avdødes fritid, sier Hoft.

Høyspentledningen mannen kom i kontakt med skal ha gått svært nær et hus. Mannen ble behandlet av luftambulanse og ambulanse på stedet, men livet stod ikke til å redde.

Pårørende får oppfølging

Både mannens kone og en venn skal ha vært vitner til ulykken.

– Hva gjør politiet videre nå?

– Det viktigste for oss nå er jo å ivareta de pårørende. Avdøde etterlater seg en ung kone og ett barn. Vårt fokus, sammen med kommunen, er å ivareta de pårørende her nå, sier Hoft.

OMKOM: Mannen i 20-årene, som omkom i en høyspentulykke lørdag, var bosatt i Eidskog kommune, sør i Hedmark. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Ei bygd i sjokk

Ordfører i Eidskog kommune, Kamilla Thue, sier bygda er i sjokk etter gårsdagens tragiske ulykke.

FÅR OPPFØLGING: Ordfører i Eidskog, Kamilla Thue, sier at de pårørende nå får tett oppfølging fra kommunens kriseteam. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Det er små forhold, både i Eidskog og på Vestmarka. Det er mange som kjenner hverandre, så her er det mange som får en trist beskjed denne helga, sier hun.

Thue sier at kommunen nå gjør alt de kan for å støtte opp rundt de pårørende.

– Etter at vi ble gjort kjent med ulykken har kommunens kriseteam vært i kontakt med familien og bistått familien på best mulig måte. Her har det vært ulike fagpersoner som har hjulpet til så godt de kan i en slik forferdelig situasjon, sier Thue.