- Jeg har gru-gleda meg til denne dagen, sier en stolt eier og skipper Harald Rune Øvstedal, når han står på dekket på den nye båten på Gjendevatnet. Namnet på båten er "Kåre Johan". Det er navnet på far til dagens eier og skipper.

Det at båten nå skulle kalles opp etter hans far, kjenner han sterkt på.

-Aller helst skulle faren ha fått oppleve dette mens han levde, sier Harald Rune. Han er 4. generasjon skysskar på Gjende.

Mye folk var møtt opp for å overvære dåpen av den nye båten på Gjende tirsdag ettermiddag.

MYE FOLK: mye folk hadde møtte fram da den nye Gjendebåten ble døpt. Foto: Even Lusæter

Bedre båt til fjellfolket

Båten som nå skal inn i trafikk på Gjende i Jotunheimen er en katamaran, med plass til 97 passasjerer. Den er laget hos Maritime Partner AS i Ålesund. Totalt er det investert 20 millioner kroner i den nye båten. Den gamle båten som til nå har vært brukt på Gjende er fra 1982 og har gått ut på dato.

NYBÅTEN KLAR: den nye båten på Gjende er klar til bruk. Foto: Even Lusæter / nrk

Populært turistmål

Gjende er et populært turistmål og godt kjent for alle som går Besseggen. I løpet av en kort sommersesong frakter Gjendebåtene over 50 000 turister over vatnet. Nå får de som skal til området i sommer ta turen over Gjende med ny båt.

