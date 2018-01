Georg Melford Nygaard har nå bodd på Roverudhjemmet i snart sju år. Inntil for noen måneder siden har han vært på gåturer i korridorene og vært med på dagsturer i nærområdet, men nå tilbringer han dagene i sengen.

– Jeg ligger i senga nå. Det er vel ikke så bra, men det må bare gå. Jeg har egentlig ikke noe valg, sier jubilanten.

– Rødvin tynner ut blodet

George mener at det ikke finnes bare en oppskrift på å bli gammel. Selv har han røkt opp mot 60 sigaretter om dagen på det meste, han begynte å drikke hjemmebrent som 12-13-åring, men han sluttet med det. Han stumpet røyken for godt som 43-åring og slutten å drikke hjemmebrent i 1930-årene.

VIN SOM MEDISIN: Georg Melford Nygaard drikker et glass vin hver dag som medisin. – Det tynner ut blodet og i dag måtte ha et glass til bursdagsmiddagen, sier jubilanten. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Men jeg drikker rødvin hver dag. Det tynner ut blodet. Jeg synes ikke det er veldig godt, men jeg tror det er bra for helsa. Jeg det er viktig å leve et hardt liv for å bli gammel, sier 108-åringen og ler.

Synet er blitt dårligere, men han hører på lydbok og følger med i inn- og utland ved at folk leser for han.

Det meste av sitt voksne liv har han vært snekker, og snekkerarbeid holdt han på med til han ble 85 år.

Tilbake til røttene

George er født og oppvokst i Benson County i Nord-Dakota.

Han og kona Adelheide flyttet fra USA til Roverud og Kongsvinger for 69 år siden. Begges foreldrene kom opprinnelig fra Norge og etter flere besøk i Kongsvinger ønsket de seg tilbake til sine røtter. De bosatte seg på Roverud en drøy mil utenfor Kongsvinger. Der de levde sammen til kona døde for snart 25 år siden.

George (104) drømmer om å reise til USA

Sønnen bor fortsatt i USA og der har George også barnebarn og oldebarn. I løpet av kvelden skal han ha en facetimesamtale med familien der.

Georg setter pris på feiringen med venner med favorittmaten laks på menyen fra favorittrestauranten som for anledningen spanderte.

FEIRET MED VENNER: Gerorg feiret dagen med venner som kom på besøk til Roverudhjemmet der han har bodd i nesten sju år. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

George overtok tittelen som Norges eldste mann i begynnelsen av desember i fjor da Torbjørn Øvrebø fra Lom døde 108 år gammel.

Norges eldste er Marie Antoinette Andersen, bor i Leirfjord, og var 108 år 29. september.