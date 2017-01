Nesten 400 sjåfører anmeldt av vegvesenet

Sjåføren, som kom kjørende på riksvei 3, var en av de 384 sjåførene i Hedmark og Oppland som i fjor ble politianmeldt av Statens vegvesen.

– Det er så ubetenksomt å sette seg selv og andre i så stor fare. Det er helt utrolig at de går til det skrittet, sier leder for vegvesenets kontrollvirksomhet i Hedmark, Geir Thomas Finstad.

Over 2300 tungbiler fikk kjøreforbud i samme periode.

– Skuffende

MAURSYRE: Dette vogntoget fraktet 10 000 maursyre som ikke var håndtert etter bestemmelsene. Foto: Statens Vegvesen

Mange fikk kjøreforbud på grunn av overlast eller fordi lasten var for dårlig sikret.

– Slikt er skuffende å avdekke. Last som faller av en traktor, et lasteplan eller et vogntog langs vegen, kan føre til store skader på andre trafikanter. Jeg håper vi ser en bedring når det gjelder dette i år, sier Finstad.

DÅRLIG MØNSTER: Dekkene på en turistbuss som ble stoppet på vei til Trysil i januar i fjor var blankslitte. Foto: Statens vegvesen

Blant annet ble et vogntog lastet med 10 000 liter maursyre stoppet i fjor.

– Denne var ikke utstyrt etter farlig gods-bestemmelsene. Du kan tenke deg hvis det hadde skjedd en ulykke, og redningsmannskaper kommer for å redde sjåføren og det kanskje flyter maursyre rundt beina på dem.

Hviler ikke nok

169 sjåfører ble anmeldt på grunn av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

Vegvesenet synes det er skremmende å tenke på at enkelte førere av vogntog, lastebiler og busser ikke tar seg tid til nødvendig hvile.

RUNDBALLER: En traktor på Hedmarken ble stoppet med rundballer som ikke var sikret. Foto: Statens vegvesen

– Er du ikke opplagt skal du ikke sette deg bak rattet på et tungt kjøretøy. Et sekunds uoppmerksomhet kan få fatale følger for både sjåfør og medtrafikanter. Det er rett og slett livsfarlig, sier leder for vegvesenets kontrollvirksomhet i Oppland, Bernt Thomas Brauteseter.

Antall anmeldte har økt sammenlignet med 2015. Finstad sier at dette året ikke ser ut til å bli noe bedre enn det forrige.

– Hittil i januar har vi cirka 40 anmeldte førere, så det startet ikke akkurat bra på nyåret.