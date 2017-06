Møtte kvit elg langs vegen

– Når vi fekk sjå han i augekroken, skjønte eg at det var noko spesielt, seier Tor Fredriksen frå Eidskog som var på tur over svenskegrensa i Värmland då ein kvit elg gjekk opp langs vegen.

– Eg køyrer vidare nokre 100 meter, men tenkjer nei, det her må eg stoppe opp for å sjå nærare på. Eg fryktar at han skal stikke av då eg ryggar attende, men det gjer han ikkje, han stod der framleis, seier Fredriksen.

Fredriksen fortel at elgen ikkje hadde spesielt hastverk, og gjekk til slutt ut i vegen kor han heldt fram ferda, noko som Eidskog-mannen fekk fanga på film.

Fakta om elgen Ekspandér faktaboks Er en partået klovdyrart i hjortefamilien

Norges største nålevende pattedyr

Kan få en skulderhøyde opptil 2,3 m

Vekt hos okser fra 240 til 600 (800) kg, hos kuene 240–450 kg

Har kort og sterk kropp med høye og kraftige ben

Overleppen er lang og bred, følsom og bevegelig

Pelsen består av tett, kort ull og lange, grå dekkhår

Hannen bærer et gevir med en kraftig vannrett stilt basisstang (rosenstokk)

Om vinteren lever den av skudd, smågrener og bark av forskjellige løvtrær, einer, furu og gran; om sommeren av gress, urter og løv, med forkjærlighet for myr- og vannvegetasjon

Brunsttiden varer fra ca. 15. sept. til ca. 15. okt. Elgkua kan bli drektig første gang når den er 1½ år gammel, drektighetstiden er 9 måneder

Elgen forekommer nå bare i Skandinavia, Finland, det tidligere Sovjetunionen og Polen og dessuten Nord-Amerika fraAlaska sørover til de nordligste av statene i USA

I Norge er den utbredt fra Vest-Agder oppover hele Østlandet, i enkelte strøk av Vestlandet, i Trøndelag og Nord-Norge Kilde: Store norske leksikon

– Ikkje vanleg

Ut i Naturen-reporter Kari Toft seier at det ikkje er spesielt vanleg å sjå kvite elgar.

– Det er veldig uvanleg i Noreg, noko meir vanleg over svenskegrensa, seier Toft.

Fargevariasjonar finst i dyrelivet, men heilt kvit er uvanleg.

– Alle dyr kan ha meir eller mindre uvanlege fargar i pels eller fjørdrakt. Eller viss dei er uvanleg lyse i fjørdrakta eller pelsen, men framleis har svarte auge, kan det handle om ein fargevariant eller ein fargemutasjon.

ELG: Ut i Naturen-reporter Kari Toft seier det er uvanleg å sjå kvit elg. Her med ein brun elg. Foto: NRK

– Viss alt er kvitt, og han har raude auge er det snakk om albinisme, seier Toft. Ved albinisme har dyret få eller ingen fargepigment kalla melanin som gjer at pelsen blir kvit.

Albinogenet er arveleg, på same tid kan ei brun elgku få ein kvit elgkalv, så lenge ho er berar av genet.

– Du kan sei at det er ei lita stamme i grenseområda mellom Sverige og Norge.

– Kan ha nedsett syn

Toft seier at dersom det var ein albinoelg kan det vere at har nedsett syn og av den grunn ikkje såg bilane som stod like ved.

– Det var spesielt å sjå ein elg som var heilt kvit. Eg synst eg var heldig som fekk sjå så god tid til å sjå på han. Det var nesten som han var tam, seier Fredriksen.

Då får man tru det betyr lykke då?

– Ja, det får vi tru, seier Fredriksten