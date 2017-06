Saken oppdateres

Riksvei 3 sør for Alvdal er stengt etter at to biler kjørte inn i hverandre like etter klokken 12.30. Ifølge politiet er det en personbil og en campingbil som er involvert i ulykken.

Ulykken skal ha skjedd omtrent en mil sør for Alvdal.

Politiet melder at flere personer skal være alvorlig skadd.