Mann savnet ved Sognefjellshytta

Mannen skulle gå fra Nørstedalsseter i Sogn og Fjordane til Sognefjellshytta i Oppland i det som karakteriseres som et greit turterreng.

Leting med helikopter er innstilt

Ove Fortun, i Luster hjelpekorps, forteller at de så langt ikke har gjort noen funn.

– Vi har vært ute siden rundt klokka 01.00 i natt med mannskap. Vi har søkt stiene den savna personen i utgangspunktet skulle gå. Nå gjør vi også søk 100 meter utenfor stiene.

Det har vært helikoptersøk etter den savnede, men den er nå innstilt på grunn av dårlig sikt.

Frivillige og redningshunder søker i og rundt merket sti på strekningen, skriver politiet.

Vanskelige værforhold

– Det har vært dårlig vær med snø, regn og vind. Sikta har vært dårlig. Det er et svært område som vi no sliter litt med å komme igjennom. Det er en tøff jobb for mannskapet, sier Ove Fortun.

– Akkurat nå er vi rundt 45 personer. Sivilforsvaret fra både Oppland og Sogn og Fjordane bistår. Det samme gjør Lom - og Otta Røde Kors.

Kom ikke frem

Ved Sognefjellshytta søker politiet etter en mannen som ikke kom til avtalt tid. Der søker politiet med mannskaper på bakken.

– Vi gjennomfører søket som vi starta tidligere i natt i uforminska styrke og det kommer vi til å gjøre videre utover dagen i dag og. Vi jobber med mannskap i frivillige organisasjoner både frå Gudbrandsdalen og Sogn og Fjordane, sier operasjonssleder i Hedmark politidistrikt Arne Norevik.

– Vi har også samarbeid med politiet i Sogn og Fjordane som har hjulpet oss med å finne ressurser fra den sida av fjellet, så har vi selv henta ut ressursene fra Gudbrandssdalsiden, legger han til.

Gjort observasjoner

Norevik har fått noen tips i saken, men de er fortsatt usikre på hvor han har beveget seg.

– Det kan se ut som noen har gjort observasjoner av han i området rundt Bøvertyen, øst for Liabrevatn. Men så er det usikkert hvilken retning han har gått og om det er 100 prosent sikkert at det er han. Han har svarte klær, svart sekk med grønt regntrekk.

Andre mannen funnet i god form

Politiet satte i går kveld også i gang søk etter en person som ikke kom tilbake fra en fisketur på Koppang. Politiet lette med hund på bakken, samt med politihelikopter.

Mannen ble funnet i god form av letemannskaper før klokka seks mandag morgen.